Rapina in discoteca a Marina di Ravenna. I due minorenni ammettono

Hanno ammesso. Portati davanti al tribunale dei Minori di Bologna, i due ragazzi di 17 e 15 anni arrestati nella notte tra sabato e domenica dopo avere rapinato un coetaneo al Matilda, hanno deciso di rispondere alla domande del giudice Anna Filocamo. La loro confessione sarebbe in linea con le accuse formulate dopo l’intervento dei carabinieri della sezione Radiomobile. Per quanto riguarda il primo, assistito dall’avvocato Alessandra Vannucci e accusato di avere avuto la parte più attiva nell’aggressione, il giudice lo ha affidato a una comunità terapeutica. Per il secondo, tutelato dall’avvocato Annamaria Grimaldi del foro di Rimini, è invece stata disposta la detenzione domiciliare.

Stando a quanto ricostruito nel fascicolo depositato alla Procura per i minori, i fatti sarebbero avvenuti nei bagni del locale. I due, entrambi residenti a Ravenna, uno italiano e l’altro di origine romena, avrebbero avvicinato la vittima, 16enne del Lughese, puntandogli un coltello da cucina con una lama di 20 centimetri. L’episodio si è consumato nei bagni del locale. Dopo averlo minacciato, lo hanno colpito al dorso e all’addome - fortunatamente in modo lieve - per poi costringerlo a consegnare circa 300 euro in contanti e una t-shirt di marca che indossava al momento. La ferita è costata anche l’accusa di lesioni personali.

Nonostante lo choc, il giovane ha avuto la lucidità di contattare immediatamente il 112.

I Carabinieri, già presenti nella discoteca per un precedente intervento legato al furto di uno smartphone, sono riusciti a intervenire in tempi rapidissimi. Dopo aver raccolto la testimonianza della vittima, i militari hanno individuato i due sospettati mentre tentavano di dileguarsi tra la folla. I ragazzi sono stati trovati ancora in possesso della refurtiva, che è stata restituita, mentre il coltello usato è stato successivamente recuperato durante un sopralluogo nel locale.

La vittima, medicata presso il Pronto Soccorso, è stata dimessa con una prognosi di cinque giorni.