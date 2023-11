Raid incendiario al centro vaccinale anti covid di Ravenna, assolto 53enne di Forlì

“Assolto per non avere commesso il fatto”. Tradotto, non è stato lui. Scagionato il 53enne di origine forlivese, residente a Ravenna, finito a processo e accusato di avere dato fuoco con una bottiglia incendiaria l’ingresso dell’hub vaccinale del capoluogo bizantino il 25 febbraio del 2022. Questo l’esito del processo con rito abbreviato davanti al giudice per l’udienza preliminare Corrado Schiaretti, durante il quale l’Ausl si era costituita parte civile chiedendo un risarcimento danni di 5mila euro. In pratica, per il gup si sarebbe trattato di uno scambio di persona. Tesi sostenuta anche dalla difesa dell’imputato, assistito dall’avvocato Nicola Casadio.

I dettagli nel Corriere Romagna in edicola