Una spolverata di neve in Campigna e sul monte Carpegna. E grandine in pianura tra Cesenate e Ravennate. Una domenica turbolenta dal punto di vista meteo quella del 24 marzo 2024. Dopo giornate con temperature oltre la norma, la primavera ha mostrato il suo doppio volto innescando temporali che nel tardo pomeriggio hanno portato anche chicchi ghiacciati in un momento particolarmente delicato per i frutteti; eventuali danni saranno valutati da agricoltori e associazioni nelle prossime ore.