Povertà a Ravenna, il Comune aumenta i posti letto

I 71 posti letto della rete di accoglienza notturna a bassa soglia, l’accoglienza temporanea housing-led che conta al momento 16 persone, i 29 progetti di housing first. Oggi si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà e il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ricorda l’impegno in tal senso dell’amninistrazione basato su un approccio integrato e di collaborazione tra pubblico e privato sociale, e che va oltre l’assistenza, puntando su autonomia, pari opportunità e coesione sociale. Tra le azioni principali rientrano il sostegno al reddito delle famiglie fragili, contributi per l’abitare, percorsi di inclusione sociale e lavorativa, potenziamento dei servizi per l’infanzia e il diritto allo studio, accesso agevolato ai servizi essenziali, promozione di reti di solidarietà e co-progettazione con il Terzo settore. “Perché solo una rete capillare può offrire risposte immediate e prospettive concrete di reinserimento”, rimarca il primo cittadino. Proprio per far fronte a richieste crescenti e a nuovi bisogni emergenti, in qualità di partner della Regione, il Comune partecipa al progetto ministeriale “Integra” che porterà risorse aggiuntive per la sperimentazione di nuovi modelli di accoglienza, il potenziamento dei servizi esistenti e l’acquisto di beni di prima necessità per le persone in condizioni di estrema vulnerabilità. Per quanto riguarda i servizi già in campo, la rete di accoglienza notturna a bassa soglia gestita dal Comune conta 59 posti letto per uomini e sei per donne, che verranno aumentati, portando il totale a 71 posti.