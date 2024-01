Potere al Popolo, decreto penale di condanna ai vertici per la manifestazione di protesta a Ravenna per lo stop agli angeli del fango

Alla numero uno nazionale di Potere al popolo, Marta Collot, e al portavoce dell’assemblea di Ravenna Gianfranco Santini, è arrivato un decreto penale di condanna. Riguarda una manifestazione in piazza del Popolo a Ravenna del 28 maggio scorso, «quando ancora sporchi di fango andammo a protestare per le parole di sindaco e prefetto che invitavano i volontari dell’alluvione a stare a casa e non venire ad aiutare, mentre la Romagna era ancora sommersa e non si vedeva nemmeno l’ombra di un mezzo pesante per la rimozione dei detriti e la pulizia dei paesi, il che ci imponeva di denunciare come i mezzi militari debbano essere utilizzati per il bene della popolazione anziché per massacrare altre popolazioni», ricorda in una nota Potere al popolo. «Considerando che la manifestazione si tenne in una piazza pubblica senza intralciare niente e nessuno, consideriamo questi decreti penali di condanna un attacco politico al diritto di dissenso. Questa azione repressiva - rincara Potere al popolo in un comunicato stampa - si somma al clima di censura calato in queste settimane in tutta la regione, un territorio in cui chi porta avanti le lotte a difesa dell’ambiente e per la pace viene individuato come un nemico da un sistema di potere sempre più vacillante sotto il peso delle proprie contraddizioni». Ma questo è solo un anticipo della reazione di Potere al popolo che dà appuntamento a lunedì prossimo, e sempre in piazza del Popolo a a Ravenna (alle 11.30) per una conferenza stampa sui decreti penali di condanna