Porto di Ravenna, un successo lo stand al Macfrut: «Tanti i contatti avviati»

RAVENNA - Una trattativa con probabili risvolti concreti portata avanti con degli operatori turchi, specializzati nel commercio della frutta secca. Poi contatti qualificati con degli attori dell’ambito del food dell’India, dell’Azerbaijan, del Turkmenistan, nonché della Repubblica Domenicana. L’edizione record del Macfrut al Rimini Expo Centre (sono stati 56.200 gli ingressi nei padiglioni fieristici con una crescita delle presenze del 13%) ha avuto riscontri importanti anche per gli operatori del porto di Ravenna, che hanno organizzato uno stand assieme all’Autorità di sistema portuale.

In particolare, la partecipazione congiunta ha interessato, oltre all’Ente di via Antico Squero, anche il Terminal Container Ravenna, le Case di Spedizione Olympia di Navigazione, Sagem/Sfacs e Dcs Tramaco: “Uno sforzo che è stato, in questa edizione veramente molto partecipata, particolarmente ripagato da incontri che hanno acceso un forte interesse sul porto - spiega il direttore operativo dell’Adsp, Mario Pertrosino -. Un lavoro per il quale dobbiamo ringraziare anche Promos Italia, Agenzia per l’internazionalizzazione delle imprese di cui è socio fondatore la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna”.

Il direttore operativo dell’Autorità portuale evidenzia poi come “l’organizzazione congiunta dell’incoming a Ravenna di una delegazione di esportatori turchi abbia rappresentato un’ulteriore conferma di come presentarsi in queste occasioni fieristiche con una partnership pubblico-privata sia efficace”. Impressione confermata da Marco Battaglia, managing director per Sfacs, che sottolinea come “quello con la delegazione turca è stato un momento interessante con clienti che hanno voluto conoscere approfonditamente il nostro scalo. Quando descriviamo le performance del nostro scalo in termini di sbarco, transito merci, ivi compresi i controlli medici e fitopatologi che soprattutto nell’ambito food sono fondamentali – spiega il dirigente di Sfacs -, vediamo sempre grande interesse. Perché Ravenna può far segnare in questo senso risparmi rilevanti sui costi di logistica e di conseguenza rappresentare un’alternativa vera per il raggiungimento della Mitteleuropa o dell’Est”.

E’ lo stesso Battaglia a testimoniare interlocuzioni significative con potenziali partner azeri, indiani, e domenicani e Alessandro Battolini, Sales and business development manager di Terminal Container Ravenna, dà conto anche di contatti qualificati con operatori turkmeni e con Paesi del Centro-Sud America: “La presenza di produttori ed esportatori esteri non era mai stata così importante a Macfrut e dobbiamo ricordarci che ancora oggi esistono mercati da poter aggredire, per i quali Ravenna può rappresentare un gateway. Lavorare in sinergia e preliminarmente – conclude Battolini -, preparando appuntamenti come questo in anticipo, risulta davvero produttivo. Speriamo presto di toccare con mano quanto”.