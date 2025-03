Al porto di Ravenna, il mese di gennaio 2025 ha registrato una movimentazione complessiva di 1.897.933 tonnellate, in aumento del 7,6% (quasi 135 mila tonnellate in più) rispetto allo stesso mese del 2024.

Gli sbarchi e gli imbarchi sono stati, rispettivamente, pari a 1.665.364 e a 232.569 tonnellate (+8,7% e +0,5% rispetto a gennaio 2024).

Il numero di toccate delle navi è stato pari a 203, in aumento del 5,2% (10 toccate in più) rispetto al primo mese del 2024. Analizzando le merci per condizionamento si evince che le merci secche (rinfuse solide, merci varie e unitizzate) - con una movimentazione pari a 1.541.729 tonnellate - sono cresciute del 14,6% (oltre 196 mila tonnellate in più) rispetto al mese di gennaio 2024.