Porto di Ravenna, da gennaio a novembre traffico merci in aumento dell’8,6% rispetto al 2024

Il Porto di Ravenna nel periodo gennaio-ottobre del 2025 ha movimentato complessivamente 22.913.982 tonnellate, in aumento dell’8% (quasi 1,7 milioni di tonnellate in più) rispetto allo stesso periodo del 2024.

Gli sbarchi sono stati pari a 20.093.628 tonnellate e gli imbarchi pari a 2.820.354 tonnellate (+9,5% e -1,9% rispetto ai primi 10 mesi del 2024)

Il numero di toccate delle navi è stato pari a 2.204, in aumento del 2,8% (62 toccate in più) rispetto al 2024.

Dai primi dati rilevati sul PCS, per il mese di novembre 2025, si stima una movimentazione complessiva di quasi 2,5 milioni di tonnellate, in crescita (+14,5%) rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Positiva anche la stima degli 11 mesi 2025 che dovrebbe raggiungere una movimentazione complessiva di circa 25,4 milioni di tonnellate, in aumento di circa l’8,6% rispetto allo stesso periodo del 2024.