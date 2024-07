Tragedia sfiorata a Tagliata di Cervia, dove ieri un pino di svariati metri di altezza si è schiantato al suolo, abbattendosi da un lato all’altro della strada. Un miracolo che in quel momento non ci fosse nessuno nei paraggi, che nessuna auto fosse in transito lungo viale Italia.

Il pino si ergeva all’interno dell’area cortilizia dell’ex hotel Kitty e si è improvvisamente sradicato crollando oltre la recinzione per abbattersi contro la ringhiera del Park Hotel Pineta.