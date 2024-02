Palpeggiata nel sonno dopo la festa. Capodanno nella Bassa Romagna culmina con un processo

Capodanno fra amici, in casa. Un contesto che, da genitore, infonderebbe tranquillità sui possibili rischi che una figlia potrebbe incorrere stando fuori casa tutta la notte. Non è quel che sarebbe accaduto invece durante i festeggiamenti dell’ultimo dell’anno organizzato da un gruppo di ragazzi. Fra loro, una giovane, all’epoca 17enne, che a distanza di tempo ha raccontato di essere stata vittima di un abuso sessuale da parte di un altro invitato alla festa. Si sarebbe approfittato di lei mentre stava dormendo, lasciandosi andare in palpeggiamenti di cui ora è chiamato a rispondere in tribunale. L’imputato, un lughese oggi 28enne, è accusato di violenza sessuale aggravata, perché ai danni di una minorenne. Nei suoi confronti la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio che ha portato ieri all’udienza preliminare davanti al giudice Corrado Schiaretti, udienza rinviata alla luce dell’astensione alla quale hanno aderito i legali dalla Camera penale della Romagna.

