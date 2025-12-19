Opera Alighieri, nuova scuola di danza

RAVENNA. Nasce la scuola di danza classica Opera Alighieri, fondata e diretta da Federica Proia, danzatrice e insegnante con formazione accademica a Roma e all’estero. Il progetto si presenta come un omaggio alla tradizione artistica del Teatro Alighieri e propone una formazione strutturata per offrire agli allievi un percorso tecnico e artistico completo. Infatti i corsi, dagli 8 anni in su, sono ispirati ai principali metodi internazionali (Vaganova, RAD, Balanchine) e fondati su rigore, tecnica ed espressività. In vista delle audizioni del 31 gennaio e 1 febbraio 2026, sono in programma Master Class per aspiranti allievi, occasione per entrare in contatto con l’approccio didattico e prepararsi alla selezione. Opera Alighieri si rivolge a chi desidera vivere la danza con passione, impegno e professionalità, all’interno di un ambiente serio e stimolante. Per informazioni: 351 8154894 - operaalighieri@gmail.com