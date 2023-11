Oltre il silenzio, il rumore contro la violenza sulle donne: Ravenna inaugura le panchine rosse al Pronto Soccorso VIDEO GALLERY

Una mattinata di grande suggestione a Ravenna per dire ancora una volta no alla violenza sulle donne. Gli studenti del liceo Artistico Nervi-Severini hanno dipinto di rosso due panchine inaugurate questa mattina al Pronto soccorso dell’Ospedale civile Santa Maria delle Croci, guidati dai docenti Matteo Valtancoli e Irene Foli. Sono stati anche realizzati alcuni manifesti per sensibilizzare i cittadini al contrasto della violenza di genere. All’inaugurazione ha partecipato anche l’assessore regionale Andrea Corsini.