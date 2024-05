“Oltre 50 milioni dal Ministero contro l’emergenza idrica in Emilia-Romagna”: l’annuncio del deputato leghista Jacopo Morrone

“Ancora risorse dal ministero delle Infrastrutture, guidato da Matteo Salvini, per il nostro territorio. Oltre 50 milioni di euro per contrastare l’emergenza idrica in Emilia-Romagna. Si tratta di risorse previste dal Piano nazionale per gli interventi nel settore idrico perseguito dal Mit nell’ambito delle riforme del Pnrr, che dovranno essere utilizzati in interventi per nuove opere e progettazioni rispondendo al fabbisogno del territorio. Grazie a Salvini uno sforzo senza precedenti per l’idrico: fatti concreti e opere dopo anni di chiacchiere della sinistra”. Lo annuncia in una nota il deputato leghista Jacopo Morrone.