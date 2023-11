Nuova allerta meteo per piene dei fiumi, frane, temporali e vento

Anche per la giornata di domani l’Emilia-Romagna resta in allerta tra giallo e arancione, con le maggiori criticità sul crinale appenninico da un lato e nelle aree di pianure dall’altro. La Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di 24 a partire dalla mezzanotte. In particolare, nella seconda parte della giornata di sabato “sono previste condizioni favorevoli alla formazione di temporali particolarmente intensi o persistenti, più probabili sulla fascia appenninica del settore centro-occidentale”. Inoltre, recita sempre il testo dell’allerta, “sono previsti venti sud-occidentali di burrasca forte (75-88 chilometri orari) con rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su fascia appenninica”. La criticità idraulica nella pianura centro-occidentale, invece, “è riferita alla propagazione della piena nei tratti vallivi dei fiumi Parma, Enza, Secchia, Panaro, Reno, Santerno e Senio, generata dalle piogge dei giorni precedenti sui rispettivi bacini montani, con occupazione delle aree golenali ed interessamento degli argini. La criticità idraulica nella pianura orientale è riferita alla previsione della propagazione della piena sul fiume Po, con completa occupazione dell’alveo di magra”. Le piogge previste nella seconda parte della giornata “potranno generare nuovi innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti montani dei corsi d’acqua del settore centro-occidentale con possibili superamenti della soglia 1”. Le nuove precipitazioni, che si sommano a quelle degli ultimi giorni, “svilupperanno condizioni favorevoli all’attivazione di fenomeni franosi, più diffusi sulla fascia montana, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo minore con possibilità di fenomeni di erosione spondale”.