Non fa entrare in casa la fidanzata del figlio: 44enne prende a botte la madre

Sprovvisto di patente perché ritirata e sospesa, avrebbe chiesto al padre di accompagnarlo in auto a prelevare la donna che stava frequentando. E quando la madre si è opposta perché contraria ad accogliere in casa le fidanzate del figlio, quest’ultimo le si è scagliato contro. Fra gli insulti, l’avrebbe fatta cadere a terra finendole pure a sua volta sopra. Non è che l’ultimo episodio di una serie di atteggiamenti violenti che hanno portato la signora, 72enne ravennate, a sporgere denuncia. E per quanto accaduto mercoledì scorso, i carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 44enne residente a Ravenna.

