Ravenna, nella rotonda di Fornace la stella del mausoleo

Sarà realizzato un mosaico all’ingresso della rotonda Andorra di Fornace Zarattini, davanti al Tecnomat. Costruita proprio nell’ambito della costruzione della struttura commerciale dedicata al bricolage ora quella rotonda potrebbe diventare una sorta di porta di ingresso della città. Il progetto prevede la costruzione di un’opera in mosaico che si rifà alle notissime stelle del cielo di Galla Placidia. A proporre e a finanziare l’opera, secondo quanto si legge nella delibera di giunta da poco approvata, la Net Seals Srl, società che ha sede al centro Mir, vicino alla stessa rotonda. Il Comune ha dato il nulla osta. «A seguito di diversi incontri alla presenza degli assessori competenti ed i funzionari del servizio Strade e Viabilità, è stato raccolto il positivo riscontro alla proposta». Si è convenuto la collocazione dell’opera artistica, costituita da due manufatti speculari in lamiera e mosaico al centro della rotonda rivolti in uscita ed in ingresso a Ravenna. Questi manufatti saranno posizionati ad una quota non inferiore a 40 centimetri sopra il manto stradale, poggeranno su un basamento interrato che fungerà da ancoraggio per i supporti di sostegno delle due opere musive. Le piastre di supporto sono sostenute da staffe che, nell’eventualità di un urto accidentale da parte di un qualsiasi automezzo, «sia assecondata una deformazione flessibile dei supporti evitando danni maggiori qualora fossero stati ostacoli fissi». A protezione delle opere dallo smog verrà effettuato un trattamento finale con resina acrilica. Verrà predisposta un’illuminazione convergente le opere artistiche in mosaico verso il centro della rotonda.