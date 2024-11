Natale a Ravenna: sabato 7 dicembre l’accensione dell’albero

Torna la magia del Natale a Ravenna e l’accensione dell’albero, prevista per sabato 7 dicembre alle 17.30 in piazza del Popolo , aprirà ufficialmente il periodo delle festività. Quest’anno l’albero di Natale è un abete rosso e l’allestimento sarà realizzato grazie al prezioso sostegno di Ram Group, Cooperativa Spiagge Ravenna, Cassa di Ravenna, Spasso in Ravenna e Cittadini dell’Ordine spa. L’abete è stato donato dal Comune di Andalo (Trento) e proviene da un’area in cui era già programmato l’abbattimento selettivo. La donazione è diventata una consuetudine grazie alla storica amicizia che si è creata dall’organizzazione dei soggiorni estivi del gruppo Amare Ravenna ad Andalo.

Dopo il grande successo degli anni passati, torna la rassegna Christmas Soul, con quattro concerti gratuiti, a cura di Spiagge Soul e della Fondazione Ravenna Manifestazioni, con il supporto del Comune di Ravenna. Sabato 28 dicembre alle 18 in piazza del Popolo si esibirà la band LeBron Johnson (Nigeria/Italia); il 29 dicembre alla stessa ora e sempre in piazza del Popolo ci sarà il Leon Beal Joyful Gospel Choir (Usa). Il 31 dicembre dalle 23 in piazza del Popolo si chiuderà il 2024 con lo Spirit of New Orleans Gospel Choir (Usa), un’originale, numerosa e spettacolare formazione; e l’1 gennaio si inizierà il nuovo anno al teatro Alighieri alle 11.30 con il The Bronx Gospel Choir (Usa), che proporrà uno spiritual gospel-pop innovativo (saranno comunicate nei prossimi giorni le modalità di prenotazione).

Confermata anche quest’anno l’animazione natalizia, a cura di Spasso in Ravenna, che si è occupato anche dell’allestimento delle luminarie, accese dal 22 novembre. Tale animazione prevede in piazza del Popolo “Che Spasso di Natale! Ravenna Centro Storico”, con i capanni natalizi da sabato 30 novembre a lunedì 6 gennaio, aperti tutti i giorni dalle 10 alle 14 e dalle 15.30 alle 19.30.

E ancora, sempre in piazza del Popolo: Paggio dei Clerici Vagantes il 13 e il 22 dicembre alle 16.30, uno spettacolo in viaggio fin dal 1214 col burattino Paggetto, musico, giocoliere, giullare e alchimista; PiùMe a cura di Teatro Appeso il 14 e 15 dicembre alle 16.30, spettacolo realizzato da Paola Li Vecchi, acrobata, attrice e cantante, con l’accompagnamento musicale di Fax, il batterista del PetitCabaret 1924. L’8 dicembre alle 17 sarà la volta di Manu Evelyn Prioli – Christmas Jazz Quintet, mentre il 21 dicembre e il 4 gennaio alle 16.30, nel Comedy Christmas Magic Show, il vero protagonista è lo spettatore che interagisce attivamente con il mago Enrico Battaglia.

Il 23 dicembre alle 17 sarà la volta di Sound of Christmas, un viaggio attraverso le più famose canzoni di Natale a partire dagli anni Sessanta, in stile jazz/swing, nato nel 2022 dall’amore di Claire Gaffa per il repertorio musicale natalizio.

I laboratori di Tralenuvole animeranno piazza del Popolo il 20, il 24, il 27 dicembre e il 2 e 3 gennaio. Il 5 gennaio si svolgerà lo spettacolo di Billo Circus e il 6 sarà la volta di burattini e spettacoli nell’ambito degli eventi di Avis.

Dal 7 dicembre in piazza San Francesco torna il Villaggio di Natale a cura di Advs Ravenna. In programma tutti i giorni, fino al 6 gennaio, spettacoli, intrattenimento per bambini, distribuzione di vin brulè, the, panettone, ciambella, zucchero filato.

E poi ancora la pista di ghiaccio Jfk on ice in piazza Kennedy, dove si potrà volteggiare fino al 19 gennaio. Anche quest’anno ci sarà lo “Scivolo ghiacciato”, attrazione dedicata ai più piccoli.

Nella sala Corelli del teatro Alighieri il 19 dicembre alle 21 è in programma il concerto “Un tango per il papà Noel”: musica classica argentina, tanghi, milonghe da Villoldo, Ginastera a Piazzolla; al pianoforte Raffaello Bellavista, alla fisarmonica Luca Vassura, voce Raffaello Bellavista e Stefania Cattani, tangueri Sara Plazzi e Cristian Servidei.

Fino al 12 gennaio il Mar – Museo d’arte della città di Ravenna e l’Accademia di Belle Arti statale di Ravenna presentano “I’M A MOSAIC! Da Severini, Sironi e Fontana a Paladino, Plessi e Samorì” a cura di Paola Babini, Giovanna Cassese, Emanuela Fiori e Giovanni Gardini. La mostra ripercorre, attraverso un viaggio nell’arte del XX e XXI secolo, alcune tappe fondamentali della storia della Scuola di Mosaico dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna nel suo centenario (1924 – 2024).

Nel mese di dicembre via Zirardini Open – Air Gallery ospiterà una mostra a cielo aperto omaggio alla mostra del Mar. Invece il Mosaic temporary shop dello Iat di piazza San Francesco ospiterà artigianato artistico in mosaico a tema natalizio, a cura del gruppo “Racconti Ravennati” associato CNA.

A palazzo Rasponi dalle Teste dal 7 dicembre al 26 gennaio è in programma “1955-1965. Il mondo nuovo a Ravenna. Sguardi dalla collezione d’arte Ghigi Pagnani”: vengono presentati l’archivio Ghigi-Pagnani in ampia sintesi, dipinti rilevanti dell’arte informale di artisti come Appel, Moreni, Mathieu, Vedova, opere di pittori come Marc Tobey, Gorky, Daniel Pommereulle, Sergio Vacchi, Phillip Martin e Bernard Quentin e alcuni lavori di Gianni Dova.

Due le mostre in Classense: “Una ‘montagna’ di voci. Racconti di montagna attraverso le collezioni classensi e i disegni di Luigi Dal Re” fino al 25 gennaio; e “I colori di un intellettuale: la raccolta Alberto Martini” dal 13 dicembre al 15 febbraio.

Nel periodo tra il 9 e il 24 dicembre tutti i parcheggi regolamentati con parcometro (stalli blu) gestiti da Azimut per conto del Comune saranno gratuiti dalle 16.30, ad eccezione di quello di piazza Baracca, gratuito dalle 18.30. Tali orari sono riferiti ai giorni feriali, in quanto nei festivi la sosta è gratuita tutto il giorno.