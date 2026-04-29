«Montanari fu ucciso». Chiesto l’ergastolo per l’ex vigile e 22 anni per il coimputato

Ci sono due versioni sulla morte di Domenico Montanari, il titolare dell’Antica Macelleria Bandini, trovato impiccato nel laboratorio di corso Matteotti all’alba del 25 luglio 2019. Raccontano due storie opposte: quella di un omicidio premeditato e quella di un suicidio dettato dalla disperazione. La Procura è convinta della prima. E ieri il pubblico ministero Angela Scorza ha chiesto la condanna dei due imputati: ergastolo per l’ex vigile urbano Gian Carlo Valgimigli, oggi 57enne, e 22 anni di carcere per Daniel Mullaliu, 33enne albanese fratello dell’ex fidanzata del primo.
Per le difese la verità sta invece nella spiegazione più semplice, il suicidio, ritenuta valida fin dalla prima ora e oggetto a sua volta di un processo che ha portato l’ex vigile a patteggiare la pena per morte come conseguenza del reato di usura. A metterla in discussione sono state le confidenze di un pentito, Antonio Barra, compagno di carcere di Valgimigli durante la detenzione a Ferrara nel 2019. I legali lo bollano come «un truffatore». Corale la richiesta avanzata dagli avvocati Lorenzo Valgimigli, Alice Rondini e Luca Donelli alla corte d’assise: assoluzione piena, perché nel corso del dibattimento «è stata raggiunta la certezza che il fatto non sussiste».