Milano Marittima, venduta a 1,25 milioni Villa Gardini, gioiello liberty

Venduta villa Gardini per un milione e 250mila euro. La villa liberty di Milano Marittima, situata nel centrale viale Gramsci, è stata acquistata dalla agenzia Ritmo. Ne è a capo Giorgio Pulazza, l’imprenditore cervese che sta cambiando il volto alla città con le sue costruzioni. Ma non solo, visto che in tutta la Romagna ha oltre 50 cantieri aperti con circa 60 milioni di fatturato. Il colpo dell’immobiliarista però questa volta è davvero grosso, perché ha messo le mani su uno dei maggiori esempi liberty del territorio. La villa venne infatti progettata dal geometra Antonio Lugaresi nel 1931, per venire poi ampliata negli anni successivi. Appartenuta fino agli anni cinquanta alla famiglia Maiolatesi, venne poi acquistata dai Gardini. E’ vincolata dalla Soprintendenza, tranne la dependance, in cui si potrà invece costruire. Inoltre l’organo ministeriale ha un diritto di prelazione che scade fra tre mesi, ma appare improbabile che l’ente lo faccia valere acquistando la villa. In quanto al futuro dell’immobile, che contiene perfino una cappella dove si celebravano le messe, dovrà essere sottoposta a un costoso restauro.

