Migranti a Ravenna, il sindaco De Pascale: “L’accoglienza delle città è l’unico anello umano ed efficiente, dal Governo solo demagogia”

Dopo l’arrivo della Geo Barents di questa mattina a Ravenna, il sindaco di Ravenna Michele De Pascale ha ribadito il valore dell’accoglienza, attaccando il Governo. “ Questa mattina è approdata a Ravenna la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere con a bordo 134 persone. Mi sono recato a Porto Corsini per accogliere il gruppo di migranti, l’ottavo in un anno sul nostro territorio, e per ringraziare uno ad uno tutti gli operatori e i volontari coinvolti nelle operazioni di sbarco”.

Lo rende noto sui social il primo cittadino, ribadendo che la comunità rappresenta “un modello di accoglienza basato su umanità, professionalità e organizzazione. L’accoglienza delle città è l’unico anello umano ed efficiente di una catena segnata invece dalla demagogia e dalla disorganizzazione del governo Meloni. Il blocco degli sbarchi era stata la promessa più forte e, al di là delle opinioni, oggi ne rappresenta il fallimento più cocente. La presidente del consiglio ammetta l’errore, convochi le autononomie locali e il mondo del lavoro e costruiamo insieme un modello di integrazione serio, umano ed efficiente”.