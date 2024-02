Migliora la qualità dell’aria in Romagna: da giovedì tornano le limitazioni ordinarie al traffico

Finalmente migliorano le previsioni sugli inquinanti e in Emilia-Romagna tornano nel cassetto, dopo una settimana di blocchi generalizzati in tutta la regione, le misure emergenziali per la qualità dell’aria. La decisione è scattata sulla base dei dati Arpae e vale per tutte le province della regione, da Piacenza a Rimini: si torna quindi in zona “verde”, con in vigore solo le limitazioni ordinarie per il periodo invernale, da domani, giovedì 22, fino a venerdì quando è prevista la nuova giornata di controllo. Già nella giornata di ieri la concentrazione delle polveri sottili è tornata ad abbassarsi un po’ in tutta la regione. Tuttavia due centraline di Piacenza hanno fatto segnali valori molto alti di Pm10, 99 microgrammi per metro cubo nel centro città (Giordani-Farnese) e 85 al Parco Montecucco. A Modena (Giardini) i valori si sono fermati a 78 microgrammi di media giornaliera, comunque ben oltre il limite di legge. A Bologna la centralina di porta San Felice ha registrato una media di 52 microgrammi per metro cubo. Meglio la Romagna, ma anche a Ravenna si sono raggiunti i 58 microgrammi di media.