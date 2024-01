Meloni e von der Leyen a Forlì. La Cgil Ravenna sarà in piazza domani per protestare

RAVENNA. Ci sarà anche la Cgil di Ravenna al presidio organizzato dalle associazioni e dai comitati degli alluvionati per protestare contro le risposte fornite fino ad oggi alla Romagna. L’appuntamento è per domani, alle 12, in piazza Saffi a Forlì, in concomitanza con l’incontro previsto nella sede comunale tra Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen e vari esponenti di Governo e Regione. «Saremo in piazza - spiega la Cgil di Ravenna - perché le misure adottate fino ad ora dal Governo sono assolutamente insufficienti, tardive e ben lontane dal 100% dei rimborsi promessi dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. I territori colpiti dall’alluvione non hanno ricevuto i fondi indispensabili per la ripartenza e per fare fronte ai danni subiti. A soffrire sono famiglie e imprese, che si sentono lasciate sole di fronte all’opera di ricostruzione e di messa in sicurezza del territorio. A otto mesi di distanza da quei drammatici giorni, la Romagna è ancora una terra ferita, in montagna e in pianura, che necessita di interventi e aiuti». La visita di Meloni e Ursula von der Leyen, per la Cgil di Ravenna, è un’occasione “importante per fare sentire la nostra voce, rivendicando quegli aiuti che ci sono stati promessi e non sono arrivati. Servono risorse e una semplificazione delle procedure per ottenere i rimborsi. Per avanzare le richieste, le persone si devono affidare a una piattaforma digitale estremamente complessa e nella maggior parte dei casi è necessario ricorrere a professionisti per le certificazioni. Per tutte queste ragioni domani saremo in piazza. Chiediamo un rapido cambio di marcia per le famiglie, per le imprese e per il territorio romagnolo».