Marina di Ravenna, “Uniti contro le truffe”: incontro formativo con i Carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 5 novembre, al centro sociale Il Timone Auser di Marina di Ravenna, si è svolta la conferenza-dibattito “Uniti contro le truffe”, un momento di informazione e sensibilizzazione rivolto ai cittadini, con particolare attenzione alla prevenzione delle truffe ai danni delle persone anziane.

L’incontro è stato promosso dall’arma dei Carabinieri in collaborazione con il comitato cittadino di Marina di Ravenna e il supporto dell’Amministrazione comunale. Si tratta di una delle numerose iniziative sul territorio per rafforzare la sicurezza e la consapevolezza dei cittadini, in particolare delle persone più vulnerabili. Nel corso dell’incontro il Maresciallo Maggiore Salvatore Pacia, comandante della stazione dei Carabinieri di Marina di Ravenna, ha illustrato le modalità di truffe più diffuse, offrendo ai cittadini strumenti pratici per prevenirle.

“La tutela delle persone più fragili e la promozione della cultura della legalità – ha dichiarato l’assessore alla Legalità Giancarlo Schiano - passano anche attraverso la prevenzione e l’informazione. Questo incontro dimostra quanto sia importante la collaborazione tra istituzioni e comunità, e quanto i cittadini sentano il bisogno di strumenti per sentirsi più sicuri. Continueremo a sostenere e promuovere iniziative come questa su tutto il territorio comunale”.