Maratona Ravenna Città d’Arte 2025: consegnate le donazioni alle onlus

L’edizione 2025 della Maratona di Ravenna Città d’Arte difficilmente verrà dimenticata a breve da chi l’ha vissuta. Prima i risultati sportivi, con l’eccezionale record stabilito sulle strade romagnole dalla vincitrice della Consar Half Marathon 21K, la keniana Caroline Makandi Gitonga, capace di fermare il cronometro a 1h06’26” stabilendo il nuovo primato femminile all time sulla distanza in gare organizzate in Italia. Poi, il record di oltre 19mila partecipanti che ha polverizzato tutti i risultati delle precedenti edizioni. Un evento trasversale che, con i suoi numerosi appuntamenti, ha saputo accompagnare ancora una volta la città lungo tutto l’arco dell’anno.