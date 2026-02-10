Maratona Ravenna Città d’Arte 2025: consegnate le donazioni alle onlus

L’edizione 2025 della Maratona di Ravenna Città d’Arte difficilmente verrà dimenticata a breve da chi l’ha vissuta. Prima i risultati sportivi, con l’eccezionale record stabilito sulle strade romagnole dalla vincitrice della Consar Half Marathon 21K, la keniana Caroline Makandi Gitonga, capace di fermare il cronometro a 1h06’26” stabilendo il nuovo primato femminile all time sulla distanza in gare organizzate in Italia. Poi, il record di oltre 19mila partecipanti che ha polverizzato tutti i risultati delle precedenti edizioni. Un evento trasversale che, con i suoi numerosi appuntamenti, ha saputo accompagnare ancora una volta la città lungo tutto l’arco dell’anno.

Le donazioni alle onlus coinvolte nell’edizione 2025

Tra i momenti che da sempre caratterizzano il periodo successivo alla manifestazione, si è infine rinnovata la tradizionale consegna degli assegni con i contributi economici alle associazioni aderenti al “Progetto Onlus”. Nella serata del 9 febbraio, il presidente di Ravenna Runners Club Stefano Righini ha incontrato i rappresentanti delle realtà di volontariato che nei mesi precedenti all’evento hanno promosso il proprio status di charity partner, in particolare della Martini Good Morning Ravenna 10K, raccogliendo adesioni fra tesserati e sostenitori.

Come ogni anno, Maratona di Ravenna si è dimostrata un punto di riferimento nell’ambito socio-assistenziale del territorio donando nel complesso ben 7.485 euro a progetti di vario genere. Nel corso di una cerimonia ospitata nella Sala Mosaici del Comune di Ravenna, Righini ha consegnato gli assegni con gli importi parametrati al numero di iscrizioni raccolte. Queste le donazioni 2025 nel dettaglio: Sport Senza Frontiere 3.25 euro; AIL 1.275 euro; Fabionlus 875 euro; Correndo Senza Frontiere 505 euro; Opera S. Teresa 405 euro; Associazione Diabetici Ravenna 320 euro; Banco di S. Antonio 260 euro; Gruppo Volontari Emergency Ravenna 175,00 euro; AGEOP 170 euro; Respiriamo Insieme 155,00 Euro; Linea Rosa 90 euro.

Il lungo elenco di associazioni e realtà

Donazioni che vanno ad aggiungersi a tutte le altre che Maratona di Ravenna ha effettuato fino al 2024 per un totale di ben 101.313,00 Euro a favore di iniziative di sostegno di: ADVS, Ageop Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica, AIC Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee, Ail Associazione Italiana contro le Leucemie Ravenna, Aism Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Anffas Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Lugo, Banco di S. Antonio, CSI, Emergency, Fabionlus, Famiglie Sma, Ior Istituto Oncologico Romagnolo, Linea Rosa Ravenna, Mowat Wilson, Gruppo Volontari Emergency Ravenna, Associazione Diabetici Ravenna, Opera S. Teresa, Respiriamo Insieme.

