Maltempo, oltre mille interventi dei vigili del fuoco in due giorni. VIDEO

A seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito gran parte dell’Emilia-Romagna, generando “alluvioni, frane e danni d’acqua”, i Vigili del fuoco hanno svolto, in due giorni, oltre 1.000 interventi. Lo comunicano gli stessi pompieri, precisando che “tra squadre ordinarie con pompe idrovore, esperti in topografia, soccorritori fluviali, sommozzatori, dronisti ed elicotteristi sono più di 250 le unità al lavoro, il cui impegno è concentrato nel ravennate, dove permangono criticità tra Bagnacavallo e Lugo”. Infine, i Vigili del fuoco fanno sapere che “proseguono, a Traversara di Bagnacavallo, le ricerche di due persone segnalate come disperse da un testimone, anche se al momento non è pervenuta alcuna denuncia di scomparsa, né risultano cittadini mancanti all’appello”.