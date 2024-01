Maltempo in Romagna, treni sospesi tra Faenza e Marradi per rischio frane. Disposti bus sostitutivi

A causa delle piogge che stanno interessando il territorio e della conseguente allerta da parte del Sistema di allertamento nazionale per la previsione di possibili fenomeni franosi indotti da piogge lungo l’infrastruttura ferroviaria, la circolazione dei treni fra Faenza e Marradi sulla linea Faentina, è sospesa dalle 8.30 di questa mattina.

Lo spiega una nota di Trenitalia: «Per monitorare i corpi di frana conseguenza degli eventi meteo estremi di maggio, Rete ferroviaria italiana (società capofila del polo infrastrutture del Gruppo Fs) ha infatti attivato dallo scorso 27 dicembre (giorno di riapertura della linea) un sistema di allerta elaborato in collaborazione con il Cnr Irpi, uno dei più importanti centri di competenza del Dipartimento della Protezione Civile. In questo modo è stato così possibile sospendere preventivamente la circolazione ferroviaria evitando potenziali stop dei treni in linea e attivare con tempestività un servizio di mobilità alternativo. Come da procedura concordata con le imprese di trasporto e le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, i collegamenti su quel tratto di linea sono al momento effettuati con autobus. Le squadre tecniche di Rfi sono operative da questa mattina per svolgere di vigilanza straordinaria previste in questi casi. La riattivazione del servizio ferroviario è prevista ad allarme rientrato e dopo i controlli all’infrastruttura da parte dei tecnici».

La situazione è tornata alla normalità dalle 14.35, ma ala luce della nuova allerta meteo arancione per criticità idrica e idrogeologica nell’area, diramata dalla Regione Emilia Romagna per domani, il servizio fra Faenza e Marradi è previsto con autobus per l’intera giornata di domenica 7 gennaio. Circolazione regolare invece fra Marradi e Firenze.