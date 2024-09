Maltempo in Romagna, a Ravenna domani riaprono le scuole

In seguito al miglioramento delle condizioni meteorologiche sul territorio, il Comune di Ravenna ha predisposto già dalla giornata di oggi, venerdì 20 settembre, la riapertura immediata di impianti sportivi, parchi, giardini pubblici, pinete e cimiteri. Revocato anche il divieto di accesso all’arenile e alle dighe foranee. Aperti invece da domani, sabato 21 settembre, i servizi educativi, le scuole di ogni ordine e grado - comprese le Università e l’alta formazione artistica e musicale - i centri di formazione professionale (IeFP), i centri ricreativi e di aggregazione giovanile, le biblioteche e i musei, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio – occupazionali per disabili. Confermato il divieto di accesso alle aree fluviali.