Maltempo, il meteorologo Nanni: «In 48 ore picchi di pioggia fino a 200 mm sull’Appennino»

Maltempo con forti temporali e vento forte fino a 70-80 km/h nel weekend e rischio idraulico ma situazione in miglioramento domenica. Il meteorolo Roberto Nanni nel bollettino effettuato poche ore spiega quel che sta succedendo. «Poche ore», spiega, «dividono regioni come l’Emilia-Romagna tra una breve tregua e l’arrivo di altre due perturbazioni (la n.6 e 7 del mese) che, assieme, daranno vita a nuove fasi di forte maltempo. La più intensa delle due raggiungerà il nostro territorio nella notte di giovedì 13 per portare un brusco peggioramento venerdì 14, mentre la seconda arriverà alla fine di venerdì per poi insistere sabato 15, coinvolgendo soprattutto il versante tirrenico centro-settentrionale e le regioni di Nord-Est. Le piogge e i temporali potranno risultare persistenti e di forte intensità specie lungo i settori appenninici, con il rischio di nubifragi e locali allagamenti anche sulle rispettive valli e pianure sottostanti. I fenomeni previsti potranno risultare semi stazionari insistendo sulle stesse aree, per poi attenuarsi probabilmente solo nel corso del pomeriggio lasciando alcune zone in compagnia di brevi intervalli spiccatamente variabili, prima che l’ennesimo peggioramento li possa raggiungere. In questo contesto la neve cadrà abbondante raggiungendo accumuli anche notevoli ma soltanto oltre i 1500 metri. Il weekend sarà inoltre contraddistinto da giornate piuttosto ventose con venti meridionali che soffieranno fino a 70-80 km/h».

«Dopo diversi giorni caratterizzati da una serie di perturbazioni», conclude il meteorologo, «ecco che da domenica 16 inizia ad affacciarsi un periodo decisamente più tranquillo. L’anticiclone inizierà a irrobustirsi sul Nord Europa per collocarsi a inizio settimana nel cuore del vecchio continente. Il flusso perturbato atlantico tenderà quindi ad attenuarsi sulle regioni settentrionali, ma lasciandoci in eredità temperature in calo su tutto il Paese. Se la tendenza poi verrà confermata, il passo successivo potrebbe consistere proprio nel velocissimo colpo di coda invernale di inizio settimana. La discesa di aria artica verso i Balcani potrebbe coinvolgere anche l’Italia da martedì 18 marzo a partire dalle regioni adriatiche. In questo frangente non si intravedono precipitazioni di rilievo, ma potremmo aspettarci temporanei addensamenti tra lunedì 17 e martedì 18, che, ciononostante, potranno dar luogo a rovesci isolati sulle regioni nord orientali e, occasionalmente, a qualche nevicata in Appennino fino a quote collinari. Il deciso rinforzo dei freddi venti di Bora sull’Adriatico settentrionale sarà il preludio del sostanzioso calo di 10 gradi rispetto ai valori attuali. Anche se, l’entità del raffreddamento resta ancora incerta, la tendenza sembra privilegiare condizioni decisamente più soleggiate, in vista di un nuovo aumento dei valori massimi di mercoledì 19».