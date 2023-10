Lunedì lo sbarco dell’Ocean Viking: venti resteranno nel Ravennate

Tutto pronto per l’arrivo a Ravenna, previsto per le dieci di lunedì, della nave della ONG SOS Mediterranee “Ocean Viking” con a bordo 47 migranti di cui 11 minori non accompagnati. La prefettura di Ravenna riferisce che “i migranti sbarcheranno alla banchina di Fabbrica Vecchia e poi con dei bus della Croce Rossa saranno portati al Circolo Canottieri alla Standiana per le visite mediche e le procedure di identificazione da parte del personale della Questura”.

Poco fa in Prefettura si è tenuto un briefing di coordinamento, convocato dal Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, per mettere a punto la macchina organizzativa dell’accoglienza. 9 minori saranno ospitati nella struttura demaniale di Santa Maria in Fabriago a Lugo, mentre gli altri 2 minori, un 11enne ed il fratello 17enne, saranno accompagnati da operatori della Croce rossa a Matera ed accolti in una struttura del progetto FAMI. 20 adulti saranno ospitati nei centri di accoglienza straordinari gestiti da Cooperative affidatarie di convenzioni con la Prefettura (Ravenna, Lugo, Fusignano, Casola Valsenio e Cervia). I restanti 16 saranno destinati alla Prefettura di Bologna. I 47 migranti sono 23 di nazionalità siriana, 3 nord-sudanese, 3 egiziana e 18 bengalese.