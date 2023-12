Lunedì l’inaugurazione del murale realizzato dallo street artist Refreshink alla scuola dell’infanzia Garibaldi di Ravenna

Lunedì 18 dicembre alle 12 alla Scuola dell’infanzia comunale Garibaldi, di fianco al Mar, verrà inaugurato il murale realizzato dallo street artist Refreshink in occasione della VIII Biennale di Mosaico Contemporaneo organizzata dal Comune di Ravenna, assessorato Cultura e Mosaico e assessorato al Turismo e coordinata dal Mar-Museo d’arte della città di Ravenna.

L’artista selezionato per questa edizione di Subsidenze urban art festival è Giovanni Magnoli, in arte re-FRESHink, che, nei giorni dall’11 al 19 ottobre scorsi, ha realizzato su un muro esterno della Scuola Garibaldi un murale dedicato a un’opera conservata all’interno del Mar, traducendo in pittura musiva la celebre opera di Banksy “the Flower Thrower”.

L’inaugurazione è stata organizzata dall’associazione culturale Indastria e ricade all’interno del “Bonobolabo fest”; oltre all’artista Giovanni Magnoli e al presidente dell’associazione Indastria Marco Miccoli, saranno presenti Fabio Sbaraglia, assessore alla Cultura e Mosaico del Comune di Ravenna, Roberto Cantagalli, direttore del Mar, e Daniele Torcellini, curatore della VIII Biennale di Mosaico Contemporaneo.