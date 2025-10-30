Lugo, skate park: ultimata illuminazione

Si sono conclusi i lavori per l’illuminazione dello skate park nel parco Vincenzo Giardino, in via Colombo a Lugo. L’intervento, dal costo di circa 25mila euro finanziato con fondi comunali, ha consentito oltre all’installazione di tre punti luce ed anche la realizzazione di una nuova fontana. I nuovi fari consentiranno l’utilizzo dello skate park in orario serale; saranno azionabili tramite pulsante e temporizzati, ma non utilizzabili durante le ore notturne. Inaugurato nel 2016, lo skate park si sviluppa su dislivelli dai 20 ai 70 centimetri ha una larghezza minima di 3 metri e uno sviluppo esterno di circa 110 metri.