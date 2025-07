Lugo, sabato i funerali di Luca Cantagalli ed Edda Gaudenzi

Si terrà sabato il funerale di Luca Cantagalli ed Edda Gaudenzi, la coppia di coniugi che domenica mattina è morta in un incidente in moto a Cotignola. Il funerale si svolgerà a partire dalle 9. Il corteo prenderà piede dalla camera mortuaria dell’ospedale di Lugo (dove i feretri saranno esposti da domani mattina) diretti al Santuario del cimitero di Massa Lombarda. Per arrivare a quest’ultimo, indicativamente verso le 9.15, è previsto il corteo a piedi dall’incrocio dell’adiacente viale Zaganelli. Intanto. In segno di profondo cordoglio per la tragica scomparsa dei due concittadini, il sindaco di Massa Lombarda Stefano Sangiorgi ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di sabato. I due - lui 57enne, lei 55enne - erano molto noti in paese per le loro attività lavorative e sociali. Lei impiegata a Soloralo, lui venditore e formatore, sono stati impegnati in varie associazioni e in particolare negli Aviators, squadra di basket lughese. Lasciano un figlio di 21 anni.