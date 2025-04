Lugo, Liceo Compagnoni, conclusa la raccolta firme: in 150 chiedono l’esonero della preside

LUGO - Si è conclusa la raccolta firme promossa da un’associazione del territorio per chiedere l’esonero della dirigente del Polo Tecnico Professionale di Lugo, in seguito ai recenti avvenimenti. In primis, per quanto accaduto meno di un mese fa durante l’intervallo: il brutale pestaggio ai danni di un ragazzo, che ha visto coinvolti oltre una decina di studenti e si è concluso con il ricovero in ospedale di due di loro. Ma anche per i ripetuti episodi di disturbo e danneggiamento, dall’attivazione degli allarmi antincendio e la conseguente evacuazione, alla distruzione delle pareti in cartongesso. La gestione di tali problematiche è stata duramente contestata, tanto da spingere un gruppo di genitori a chiedere l’intervento delle istituzioni preposte. È a queste, in particolare all’Ufficio scolastico regionale, che in mattinata verranno inviate le oltre 150 firme raccolte, tra cui anche quelle di alcuni docenti.

«Siamo soddisfatti del risultato – commenta una delle promotrici della petizione, Pamela Orrù –. Inoltre, molte persone ci hanno contattato anche solo per un confronto. Molti di loro, purtroppo, hanno preferito non esporsi. Ora attendiamo fiduciosi l’esito dell’intero iter e valuteremo ulteriori passi».