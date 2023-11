Lugo, biblioteca Trisi: Pigotte, incontri, letture, libri e giochi

In biblioteca Trisi questa settimana sarà veramente molto intensa, con più di un appuntamento al giorno per tutte le età.

Oggi, alle 15 in sala Codazzi, ritornano gli incontri con l’associazione Mondorosa, chiacchierando e realizzando progetti a scopo benefico, come le famose Pigotte per l’Unicef o lavori a maglia per i bambini prematuri degli ospedali della Romagna e di Macerata

Domani, alle 17 nella sala Terradimezzo dedicata agli adolescenti, appuntamento con “Terradimezzo Go!” (dai 12 anni). Semplice ma strategico il Go è un gioco a due nato in Cina circa 2500 anni fa. Dalle 17 alle 20 laboratori audiovisivi per esplorare il territorio con i giovani in collaborazione con Radio Sonora.

Mercoledì, alle 17 nella Sezione Ragazzi della Trisi, le atelieriste di Fatabutega leggeranno gli albi illustrati “Fortunatamente” e “Questo è il mio albero”, a seguire, condurranno un laboratorio ludico manipolativo per costruire trottole e mini-paracadute.

Dalle 17.30 in sala Codazzi, Gian Luigi Melandri presenta “Don Giovanni Minzoni. Memorie. 1909-1919”. Interverranno anche Giuseppe Masetti, direttore dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea, e Giuditta Lughi dei servizi culturali del Comune di Lugo.

Giovedì, alle 14.30, in collaborazione con l’associazione Tessere Legami un appuntamento di conoscenza della città dal punto di vista dei documenti che sono necessari per viverla: “Essere cittadini a Lugo, servizio, anagrafe, pratiche e documenti utili”.

Alle 17 nel salone estense, “Wonder Ponder. Filosofia illustrata per tutte le età” (scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado), a cura di Lina Vergata di Huilcamán - Logos edizioni.

Venerdì, alle 17, alla scoperta del gioco di ruolo per eccellenza “Dungeons & Dragons”. Prenotazioni in biblioteca: dai 12 anni massimo 8 posti.

Alle 20.30 si tiene “Game night”, una serata di giochi da tavolo in biblioteca.