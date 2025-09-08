Lugo, arrestato per evasione mentre è a casa dai parenti

LUGO. Domenica mattina i Carabinieri della Stazione di Lugo hanno rintracciato ed arrestato un 58enne del posto che, dopo un permesso premio, non era rientrato presso la Casa Circondariale di Volterra (PI). I militari, alle prime luci dell’alba, mentre erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, su indicazione della centrale operativa sono intervenuti in una frazione alle porte di Lugo dove era stata segnalata la presenza in un’abitazione, di una persona in stato confusionale. Quando i Carabinieri sono entrati in casa si sono trovati di fronte un uomo in preda ad un forte stato di agitazione in compagnia di alcuni parenti, i quali hanno immediatamente informato i militari che il predetto, dopo un permesso premio, non aveva fatto rientro presso il carcere di Volterra (PI), dove era detenuto da diverso tempo. Dai primi accertamenti effettuati, effettivamente è stato riscontrato che l’uomo è detenuto a Volterra, dove sta scontando una pena fino al 2030, per un cumulo di condanne per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. Pertanto, dopo aver fatto intervenire sul posto personale sanitario del 118 che non ha riscontrato particolari patologie, l’uomo è stato accompagnato in Caserma a Lugo dove è stato arrestato per evasione e successivamente accompagnato in carcere a Ravenna.