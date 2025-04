Lite tra condòmini a Lugo, uno viene cosparso di benzina: “Ti do fuoco”

LUGO - Una convivenza condominiale diventata sempre più difficile, fino a esplodere in due distinti procedimenti giudiziari che vedono imputati due uomini, vicini di casa, accusati a vario titolo di lesioni personali e stalking. È lo scenario emerso nei giorni scorsi davanti al giudice del tribunale di Ravenna, dove si sono intrecciate le versioni contrastanti di due famiglie che vivono nello stesso stabile a Lugo. Da un lato c’è un uomo, residente con la moglie e i figli al piano superiore della palazzina. Dall’altro, una coppia che abita al piano terra. A innescare le tensioni, secondo la ricostruzione dell’accusa, sarebbe stato un uso improprio degli spazi comuni da parte dell’uomo che vive al piano terra: in particolare, l’abitudine di parcheggiare il proprio camioncino nell’area cortilizia, ostacolando l’accesso al garage dell’altro condomino.

La situazione sarebbe degenerata il 7 luglio del 2022: secondo la versione del condomino residente al piano di sopra – 69enne difeso dall’avvocato Nicola Casadio – mentre rientrava a casa dopo la spesa con la moglie, si sarebbe trovato coinvolto in una discussione per l’ennesima volta legata al parcheggio. Durante il confronto, l’uomo del piano terra - suo coetaneo, assistito dall’avvocato Pietro Chianese - avrebbe preso una tanica di benzina e gliel’avrebbe versata addosso, facendolo cadere a terra. Poi avrebbe afferrato una scala, forse con l’intenzione di colpirlo. A frapporsi tra i due sarebbe stata la convivente della presunta vittima, che nel tentativo di evitare il peggio si sarebbe fratturata un dito. A rendere ancora più drammatico il momento, la presenza dei bambini affacciati al balcone e le parole urlate dall’uomo – riferite dalla compagna della parte lesa – che avrebbe gridato: “Adesso ti do fuoco, dov’è l’accendino?”. A riportare la calma erano poi intervenuti i carabinieri, che avevano invitato l’uomo colpito a lavarsi immediatamente per togliere eventuali residui di carburante.

I procedimenti avviati - come detto - sono tuttavia due. Il primo vede imputato per lesioni personali l’uomo che sarebbe stato colpito con la tanica. I suoi legali sostengono che non ci fu alcuna aggressione da parte sua, anzi che fu lui a subire l’attacco e a doversi difendere. Secondo la versione della coppia che vive al piano di sotto, invece, sarebbe stato proprio lui a scendere in cortile armato di bastone, aggredendo il vicino per vecchie ruggini legate al parcheggio. Durante l’udienza presieduta dal giudice Bailetti con il pubblico ministero Bandini, sono stati ascoltati alcuni dei testimoni chiave: la convivente dell’uomo accusato nel primo processo – che ha riportato la frattura al dito – e la figlia, che ha assistito alla scena. In precedenza erano già stati sentiti la moglie e lo stesso uomo ritenuto parte offesa nel secondo fascicolo. Il secondo procedimento è invece fissato a maggio, l’imputato è il vicino, accusato di lesioni personali e di minacce aggravate nei confronti del condomino e della sua convivente, intervenuta per fermare la colluttazione.