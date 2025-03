Lido di Savio: “alto rischio di cedimento”, due pini in viale Romagna saranno abbattuti

Due pini presenti lungo il marciapiede lato mare di viale Romagna a Lido di Savio, nel tratto compreso tra via Meldola e via Massalombarda, a Lido di Savio, dovranno essere abbattuti con urgenza. Lo annuncia in una nota il Comune di Ravenna. Le recenti verifiche sulla stabilità degli alberi hanno infatti evidenziato che questi esemplari presentano un alto rischio di cedimento, e quindi una condizione di pericolosità estrema, rendendo necessario un intervento tempestivo per garantire la sicurezza.

Le prove di trazione sono cominciate il 5 febbraio scorso, come era stato annunciato il 27 gennaio durante una commissione consiliare dedicata a questo tema. Le analisi sono state condotte su cinque pini presenti lungo il viale, per approfondire il loro stato di salute e la loro stabilità.

Nella fase preliminare delle verifiche, è stata rimossa la pavimentazione attorno alla base degli alberi per riprodurre le condizioni previste dal progetto di riqualificazione del viale attualmente in corso, che include il rifacimento della pavimentazione e l’ampliamento delle aiuole. In particolare, è stato eliminato lo strato di calcestruzzo sottostante, per uno spessore complessivo di circa 20 - 25 centimetri, con estrema attenzione per evitare danni alle radici.

‘’Il patrimonio arboreo analizzato – si legge nella relazione dei tecnici che hanno effettuato i controlli - presenta condizioni di relativa e, in alcuni casi, elevata criticità, tanto da imporre l’abbattimento di due esemplari per pericolo di sradicamento degli stessi, ovvero per deficienze strutturali a collocazione ipogea. Si coglie l’occasione per ribadire che la prescrizione di abbattimento, oltre che dalle oggettive condizioni di precarietà degli alberi accertate strumentalmente, deriva anche dall’impossibilità di attuare attività di mitigazione della propensione al cedimento - segnatamente potature - a causa della specie di appartenenza di tali esemplari, stante la notoria refrattarietà del pino domestico a sopportare interventi cesori”.

Per quanto riguarda gli altri tre alberi testati, gli esiti delle prove hanno rivelato che presentano un rischio di cedimento moderato. Per questi esemplari non è quindi attualmente previsto l’abbattimento, ma saranno sottoposti a un monitoraggio costante e programmato per valutarne le condizioni nel tempo.

Nei prossimi giorni proseguiranno i controlli sugli alberi situati nei restanti tratti di viale Romagna. Al termine delle verifiche, saranno valutate le azioni da intraprendere, sempre in linea con il progetto di riqualificazione approvato e attualmente in fase di realizzazione.