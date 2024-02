Lido Adriano, rubano un’auto a un vicino, la usano come ariete per sfondare la vetrina e fanno razzia di occhiali

Furto con spaccata notturna a Lido Adriano. Ad essere presa di mira dai ladri l’Ottica Geremia di Lido Adriano, in un centro commerciale all’incrocio con la via Bonifica. Poco prima delle 4, i ladri hanno sfondato la vetrina usando come ariete una Fiat 500 appena rubata a un vicino dell’ottica. Dopo avere sfondato la vetrina in retromarcia, i malviventi hanno fatto razzia di decine e decine di occhiali di valore, per poi scappare con una seconda vettura, lasciando la 500 sul posto. Sul posto la Polizia e i Carabinieri.