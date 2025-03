Legacoop Romagna: “Polizze catastrofali, Case del popolo a rischio”

Polizze catastrofali, Case del popolo a rischio. Crescono le preoccupazioni nel mondo delle imprese per l’imminente scadenza del 31 marzo, data della quale scatterà l’obbligo per le aziende di assicurarsi contro le catastrofi naturali.

“A essere particolarmente in ansia - sottolinea Legacoop in una nota - sono le cooperative romagnole: il costo delle polizze è infatti definito in base al rischio territoriale, cosa che potrebbe penalizzare fortemente le aziende che operano in zone già duramente colpite da eventi catastrofali, come è il caso della Romagna. Secondo recenti studi, a parità di numero di addetti e di dimensioni, le imprese ubicate in zone considerate ad alto rischio potrebbe trovarsi a pagare polizze fino a 3 o 4 volte superiori.

Si prospetta l’ennesima batosta per un territorio duramente provato dagli eventi degli ultimi anni e ancora in attesa dei ristori promessi dal Governo: secondo i dati più recenti, infatti, solo il 3% delle 86.000 famiglie e imprese colpite dall’alluvione del 2023 hanno visto accolte le proprie domande di risarcimento, per un totale di 100 milioni di euro erogati a fronte di una stima dei danni pari a 3,5 miliardi.

Nonostante questo sostanziale disimpegno sui risarcimenti, il Governo non ha stabilito, a accompagnare l’introduzione dell’obbligo, incentivi utili a permettere alle imprese di assicurarsi a prezzi accessibili, cosicché il costo delle polizze rimarrà in capo alle singole aziende, sulle quali viene di fatto scaricato l’intero costo della gestione del rischio legato al cambiamento climatico”.