“Le istituzioni a fianco delle donne”: tavolo della sicurezza a Ravenna

In Prefettura si è tenuto un incontro, convocato dal Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, che ha visto la presenza del Procuratore della Repubblica Daniele Barberini e dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dell’AUSL Romagna, dei Servizi Sociali dei Comuni della Provincia, dell’Ufficio Scolastico Provinciale, dell’Università degli Studi di Bologna – Campus di Ravenna e delle Associazioni impegnate nella lotta alla violenza di genere, per discutere sul fenomeno della violenza contro le donne in Provincia e al fine di elaborare specifiche iniziative condivise di prevenzione e contrasto.