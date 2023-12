Una donna ravennate guadagna 31,1 euro in meno di un uomo. Un gap rimasto invariato negli ultimi anni. Ma non è l’unica differenza che si trova nel mondo lavorativo della provincia: i dipendenti a tempo determinato percepiscono 26,9 euro in meno rispetto a chi ha un lavoro fisso. Sono dati che emergono dallo studio presentato ieri, elaborato da Ires sui dati dell’Inps.

