Lavoro a Ravenna, insegnante scuola dell’infanzia e nidi: il link per candidarsi

C’è tempo fino al 13 maggio per candidarsi alla selezione pubblica promossa dal Comune di Ravenna per l’assunzione a tempo determinato di “Insegnante” presso le scuole dell’infanzia e i nidi d’infanzia comunali. La selezione, per titoli ed esami, prevede lo svolgimento di un’unica prova scritta, consistente in quesiti a risposta multipla chiusa, cosiddetti quiz.

Le modalità di iscrizione e partecipazione e requisiti richiesti sono specificati nel bando integrale pubblicato sul sito del Comune di Ravenna https://shorturl.at/ckxKU e sul portale unico del reclutamento https://rb.gy/hpc1dq, quest’ultimo link è da utilizzare anche per l’invio online della domanda di partecipazione entro il 13 maggio.

Il bando è altresì reperibile all’Ufficio Assunzioni e Gestione del Personale, in piazza del Popolo 1, allo Sportello polifunzionale, in viale Berlinguer 30, agli uffici decentrati del Comune di Ravenna e in municipio, sempre in piazza del Popolo 1, chiedendo ai messi. L’Ufficio Assunzioni e Gestione del Personale è contattabile ai numeri (tel. 0544. 482214 - 482500 – 482501 – 482566 – 482496) per informazioni sulla selezione e sulla compilazione della domanda di iscrizione.