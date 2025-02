Bunge, azienda leader globale nel settore agroalimentare, è alla ricerca di sette figure professionali per il proprio stabilimento di Porto Corsini a Ravenna. Bunge cerca professioniste e professionisti qualificati nei settori dell’ingegneria, della logistica, dei sistemi meccanici, della chimica e di altri ambiti, da inserire nel proprio team. Queste figure contribuiranno alla missione globale dell’azienda: collegare agricoltori e consumatori per fornire alimenti essenziali, mangimi e carburanti al mondo. In Italia, l’azienda impiega oltre 300 persone, tra dipendenti diretti e indiretti, e ha effettuato investimenti significativi negli ultimi anni per sostenere lo sviluppo economico e sociale della comunità, degli agricoltori locali e dell’ambiente. A livello globale, Bunge conta circa 23.000 dipendenti, opera in più di 40 Paesi e offre ampie opportunità di carriera e crescita professionale.

Le posizioni disponibili

Crushing Manager (Crushing Manager): è responsabile dell’intero ciclo produttivo dedicato alla frantumazione dei semi oleosi in termini di qualità e quantità lavorata, nel pieno rispetto degli standard in sicurezza e ambiente. Specialista di Automazione Industriale (Automation Specialist): è responsabile di progettare, installare e mantenere sistemi di automazione industriale e produzione intelligente. Specialista del settore Qualità e Laboratorio (Quality Assistant): a supporto della forza vendita e della produzione, all’interno del team qualità partecipa alla strategia agroalimentare e operativa, organizzando, dirigendo, coordinando e controllando tutte le attività correlate ai laboratori, inclusa l’applicazione delle normative UE in Italia. Supply Chain Specialist (Supply Chain Specialist): è responsabile della pianificazione delle consegne ai clienti, per i contratti di vendita e acquisto merce principalmente in Italia, ma anche per flussi internazionali in Europa, con un focus sul miglioramento continuo del servizio offerto al cliente. Elettricista (Electrician): esegue manutenzioni correttive, predittive e preventive sui sistemi elettrici e sulle apparecchiature di impianto, garantendone la sicurezza e l’efficienza continua. Due Operatrici/Operatori (Operator): collabora con le funzioni dello stabilimento per assicurare il corretto svolgimento delle attività legate al flusso di merci, come la gestione dei silos durante lo scarico delle navi e la gestione dei magazzini durante i cambi di produzione. .

Come candidarsi