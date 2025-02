Lavezzola, pubblicato il bando per la concessione del bar nel Parco Falcone e Borsellino

LAVEZZOLA. E’ stato pubblicato il bando di gara per la concessione della gestione del bar all’interno del parco pubblico Falcone e Borsellino di Lavezzola, nell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Il bar è di proprietà del Comune e la concessione riguarda il servizio di somministrazione alimenti e bevande e punta a valorizzare l’aggregazione e la socializzazione, le attività di intrattenimento ed eventi rivolti a ogni fascia di età, in particolare bambini e ragazzi, promuovendo la collaborazione con le associazioni locali, le istituzioni scolastiche. Gli interessati potranno proporre interventi di miglioramento dell’immobile e dell’area esterna, oltre a migliorie gestionali. L’Unione ricorda che nei locali in concessione sono vietati l’installazione e l’uso di apparecchiature elettroniche per il gioco d’azzardo. La durata della concessione è di sei anni, prorogabili per ulteriori sei; l’importo del canone annuo a base di gara è di 1.200 euro (Iva esclusa). È possibile presentare domanda di partecipazione entro le 13 di martedì 25 febbraio. Tutte le informazioni e i moduli per partecipare sono disponibili sul sito www.labassaromagna.it, nella sezione Unione - Bandi di gara.