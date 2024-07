La Polizia locale coinvolge 3500 alunni nell’educazione stradale

Oltre 300 ore effettuate, 173 classi incontrate e più di 3.500 alunni coinvolti. Questo, in sintesi, il bilancio dell’attività di educazione stradale che ha impegnato la Polizia Locale di Ravenna nell’anno scolastico 2023/2024. Gli agenti, nell’ambito del cosiddetto “Progetto E.St.Ter” (acronimo di Educazione stradale sul territorio) sono stati presenti nelle scuole di ogni ordine e grado, dalla materna agli istituti superiori, sull’intero territorio comunale, al fine di fornire agli studenti gli strumenti necessari per diventare utenti della strada consapevoli e responsabili.

Le lezioni hanno previsto una parte teorica, finalizzata a trasmettere ai ragazzi le principali norme in materia di circolazione stradale, oltre a momenti pratici con esercitazioni su strada in condizioni reali di traffico.

Oltre alle attività programmate e concordate in classe, gli agenti hanno partecipato anche ad alcuni incontri al Centro ricreativo estivo di San Pietro in Campiano e in una comunità familiare gestita da un’associazione di volontariato nella periferia ravennate.