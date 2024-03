La Lega chiede un bonus per i medici di montagna dell’Emilia-Romagna

BOLOGNA. Incentivi per fare accettare ai medici di base incarichi in montagna come in Veneto. La richiesta è dei consiglieri reggiani della Lega Gabriele Delmonte e Maura Catellani. «La non permanenza dei medici di base» in montagna in alcuni casi è riconducibile in alcuni casi «al dover sostenere costi di affitti e di trasporto che disincentivano», affermano i due esponenti del Carroccio in una interrogazione. «In altre realtà italiane- ricordano poi- le aziende sanitarie hanno intrapreso, in accordo e con il supporto della Regione di riferimento, iniziative volte ad aumentare l’attrattività dei territori per i medici di base, basti pensare alla recente iniziativa in Veneto dove sono state attivate una serie di iniziative per attrarre professionisti anche da fuori regione, come incentivi alla residenza, bonus di 1.000 euro a fine anno, e sostegno alle utenze».