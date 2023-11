“L’hub di cattura della CO2 di Ravenna promosso dalla Commissione Europea”: l’annuncio della deputata Rosaria Tassinari

“Una grande notizia per Ravenna, per l’Emilia – Romagna e per il nostro Paese: l’hub di cattura della CO2 di Ravenna è stato riconosciuto dalla Commissione Europea ed inserito tra i Progetti di Interesse Comunitario (PCI)”.

Lo annuncia in una nota la deputata Rosaria Tassinari, presidente del coordinamento regionale Emilia Romagna e coordinatrice nelle province della Romagna di Forza Italia”.

“Il progetto CCS integrato “Callisto” - continua la nota - prevede la cattura della CO2 prodotta da emettitori industriali in Francia, trasporto via nave e stoccaggio presso l’hub di Ravenna. Con la CCS (Carbon Capture and Storage) si intende la cattura dell’anidride carbonica (CO2) prodotta da grandi impianti di combustione; una tecnologia che può essere decisiva far fronte alla crescente concentrazione in atmosfera di CO2. È una tecnologia importante per consentire all’Europa di mantenere la sua competitività industriale ed un’ulteriore conferma del ruolo strategico che l’Italia può ricoprire in ambito CCS nel contesto europeo grazie a siti di stoccaggio dall’elevato potenziale, vicini ai principali poli di produzione industriale e alle competenze italiane ed è un’ulteriore conferma dell’impegno di Forza Italia per Ravenna e per l’Emilia-Romagna, grazie anche al lavoro e al sostegno del nostro ministro degli Esteri, Antonio Tajani”.