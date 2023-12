L’allenatrice di volley morta a Bagnacavallo e il gratta e vinci preso dal marito al bar dopo il decesso

La voce a Bagnacavallo è circolata in un baleno. E a Natale, quando al bar hanno visto entrare il marito Miguel Soto Romero, gli sono andati incontro per abbracciarlo. Di fronte alle condoglianze lui - al momento indagato a piede libero - si è commosso.

Poi però l’emozione è rientrata nei ranghi e l’uomo si è rivolto alla cassa chiedendo un gratta e vinci. Una richiesta che fra i presenti non è sfuggita, percepita lì per lì come anomala per una persona che ha appena perso la moglie. Ma qui siamo nell’ambito delle più disparate reazioni umane di fronte al dolore.

In quelle ore - siamo a lunedì mattina -, veniva decisa la data del funerale, fissata inizialmente per ieri pomeriggio. I manifesti funebri erano già stati affissi per Bagnacavallo: “E’ mancata all’affetto dei suoi cari all’età di 61 anni Paola Bolognesi. Ne danno il triste annuncio il babbo Giuseppe, il marito Miguel, gli zii, i cugini unitamente ai parenti tutti”. L’ultimo saluto si sarebbe dovuto tenere alle 14.15 partendo dalla casa protetta Fratelli Bedeschi per la pieve di San Pietro in Sylvis. Martedì mattina la Procura ha sospeso tutto. E mentre la voce del funerale annullato faceva il giro delle chat del volley ravennate, tra amici e conoscenti è montato pure lo stupore per quel matrimonio di cui nessuno sapeva proprio nulla.