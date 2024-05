L’agguato sull’Adriatica a Ravenna: più di due colpi sparati per uccidere. Operata la 29enne

Non era un avvertimento. Voleva ucciderla. Non ci sono dubbi fra gli investigatori al lavoro sull’agguato di domenica sera alla Cava Manzona Vecchia che aveva come obiettivo una 29enne di origine bulgara. L’indagine per tentato omicidio si sviluppa a partire da elementi chiari: l’elevato numero dei colpi esplosi, di certo più di due, le parti del corpo attinte, vale a dire la zona sottoscapolare e le braccia, ma anche la distanza ravvicinata dagli spari, non superiore ai 2/3 metri. La ragazza, una habituée della piazzola che si affaccia sulla Statale Adriatica tra Mirabilandia e Savio, si è salvata per una serie di fortunate circostanze. Fra tutte, il fatto che abbia cercando istintivamente di ripararsi con gli arti superiori, gesto che probabilmente ha protetto punti vitali. E’ stato però il casuale passaggio di un’ambulanza proprio a ridosso della sparatoria, avvenuta intorno alle 19, a offrirle un provvidenziale soccorso, evitando che l’aggressore si trattenesse o tornasse a concludere il lavoro.

