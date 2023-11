Investito da una scarica di 380 volt mentre monta un macchinario in Brianza, 22enne di Lugo ricoverato in fin di vita

Folgorato dalla corrente mentre in mattinata stava installando un macchinario in Brianza, un 22enne residente a Lugo è stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza. Stando a quanto ricostruito finora, il giovane, dipendente di una ditta di Conselice verso le 7.30 pare stesse installando un macchinario per impilare le casse di pallet in uno scatolificio quando è stato investito da una scossa da 380 volt. Il ragazzo ha perso subito conoscenza e il cuore si è fermato. Soccorso dal personale medico, è stato portato in fin di vita all’ospedale e ricoverato in prognosi riservata nel reparto di cardiorianimazione.